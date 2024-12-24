Рыбаков с собакой спасли с дрейфующей льдины в Белоярском водохранилище





рассказали в областном МЧС. «К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 27 декабря, в Свердловской области на отколовшейся льдине посреди Белоярского водохранилище оказались оторваны от берега трое рыбаков с собакой.Сообщение о попавших в беду рыбаках поступило в экстренные службы Заречного, после этого на помощь уральцам выдвинулись специалисты «Центра спасения» Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.Медицинская помощь рыбакам не потребовалась. После профилактической беседы их отпустили домой.