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Рыбаков с собакой спасли с дрейфующей льдины в Белоярском водохранилище
Фото: «Центр спасения» Заречного
Сегодня, 27 декабря, в Свердловской области на отколовшейся льдине посреди Белоярского водохранилище оказались оторваны от берега трое рыбаков с собакой.
Сообщение о попавших в беду рыбаках поступило в экстренные службы Заречного, после этого на помощь уральцам выдвинулись специалисты «Центра спасения» Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
Медицинская помощь рыбакам не потребовалась. После профилактической беседы их отпустили домой.
Сообщение о попавших в беду рыбаках поступило в экстренные службы Заречного, после этого на помощь уральцам выдвинулись специалисты «Центра спасения» Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
«К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег»,
– рассказали в областном МЧС.
Медицинская помощь рыбакам не потребовалась. После профилактической беседы их отпустили домой.
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