Больше половины из 14 вчерашних свердловских пожаров вспыхивало в жилом секторе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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По данным МЧС России в Свердловской области за прошедшие сутки было ликвидировано 14 техногенных пожаров. Из них 57% произошли в жилом секторе.Женщина погибла в одном из 14 вчерашних пожаров. Это екатеринбурженка, проживавшая в квартире на улице Походной. И хоть огонь не успел распространиться более, чем на 5 квадратных метров, этого хватило, чтобы отнять жизнь у хозяйки загоревшейся квартиры.Смертельный екатеринбургский пожар ликвидировали силами восьми пожарных. На борьбу с огнём у них ушло всего 11 минут. После того, как возгорание было устранено, за дело взялись пожарные дознаватели. По их предварительному заключению, вещи в квартире вспыхнули в результате того, что погибшая курила, не соблюдая элементарные правила безопасности.Неосторожное обращение с огнём опять стало самой частой причиной пожаров минувших суток. В результате этого возгорание происходило в 25% случаев. В 12% пожары возникали из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Так, например, к возгоранию это привело в Алапаевске, где на улице Коростелева сгорели частная баня и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 69 квадратных метров. У 10 пожарных на ликвидацию возгорания ушло 52 минуты.