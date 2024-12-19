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Обещанные в апреле остановки для туристических автобусов появились в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К началу этого года в Екатеринбурге оставалось лишь одно место, специально выделенное для остановки туристических автобусов — у колледжа Ползунова на проспекте Ленина, 28.
Представители отрасли жаловались на невозможность припарковаться в историческом центре автобусам с туристами и экскурсантами, в марте 2024 года вице-президент Уральского союза экскурсоводов и гидов Константин Брыляков поднял этот вопрос на заседании Совета неравнодушных, после чего мэр Алексей Орлов поручил решить проблему.
В апреле было заявлено, что в центре города будет организовано шесть мест для стоянки туристических автобусов, однако ждать их пришлось ещё почти 9 месяцев. Близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное» назвал их установку «новогодним чудом». По данным источников Вечерних ведомостей, столь длительные сроки были вызваны дефицитом кадров в МБУ «ЦОД» — в муниципальном учреждении, ответственном за установку дорожных знаков, попросту не хватало рабочих рук.
Теперь автобусы с туристами могут смело останавливаться у:
🚌Колледжа Ползунова (Ленина, 28);
🚌Оперного театра (Ленина, 46А);
🚌ТЦ «Сити Центр» (Ленина, 50);
🚌Музея УОЛЕ (Ленина, 69/10);
🚌Ельцин-центра (Бориса Ельцина, 3);
🚌Храма на Крови (Царская, 10);
В новых местах установили знаки, делающие исключения для автобусов в зоне действия знака «остановка запрещена», у колледжа Ползунова же остался знак «остановка экскурсионного автобуса».
Остановку туристических автобусов у бывшего здания Штаба Уральского военного округа возвращать не стали — вероятно, из соображений безопасности.
Представители отрасли жаловались на невозможность припарковаться в историческом центре автобусам с туристами и экскурсантами, в марте 2024 года вице-президент Уральского союза экскурсоводов и гидов Константин Брыляков поднял этот вопрос на заседании Совета неравнодушных, после чего мэр Алексей Орлов поручил решить проблему.
В апреле было заявлено, что в центре города будет организовано шесть мест для стоянки туристических автобусов, однако ждать их пришлось ещё почти 9 месяцев. Близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное» назвал их установку «новогодним чудом». По данным источников Вечерних ведомостей, столь длительные сроки были вызваны дефицитом кадров в МБУ «ЦОД» — в муниципальном учреждении, ответственном за установку дорожных знаков, попросту не хватало рабочих рук.
Теперь автобусы с туристами могут смело останавливаться у:
🚌Колледжа Ползунова (Ленина, 28);
🚌Оперного театра (Ленина, 46А);
🚌ТЦ «Сити Центр» (Ленина, 50);
🚌Музея УОЛЕ (Ленина, 69/10);
🚌Ельцин-центра (Бориса Ельцина, 3);
🚌Храма на Крови (Царская, 10);
В новых местах установили знаки, делающие исключения для автобусов в зоне действия знака «остановка запрещена», у колледжа Ползунова же остался знак «остановка экскурсионного автобуса».
Остановку туристических автобусов у бывшего здания Штаба Уральского военного округа возвращать не стали — вероятно, из соображений безопасности.
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