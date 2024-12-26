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МЧС предупреждает о сильном ветре в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
28 декабря в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Главное управление МЧС России по региону призывает жителей проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности.
Спасатели рекомендуют пешеходам избегать нахождения вблизи стен зданий, поскольку сильный ветер может сорвать с крыш шиферы и другие предметы. Владельцам автомобилей советуют не оставлять транспортные средства под деревьями и рядом с рекламными конструкциями, чтобы избежать повреждений.
МЧС также предупреждает о возможных осложнениях пожароопасной обстановки. Гражданам настоятельно рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы минимизировать риски возгораний.
Если вы стали свидетелем происшествия или нуждаетесь в помощи, необходимо незамедлительно обратиться в пожарно-спасательную службу по номеру «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».
Спасатели рекомендуют пешеходам избегать нахождения вблизи стен зданий, поскольку сильный ветер может сорвать с крыш шиферы и другие предметы. Владельцам автомобилей советуют не оставлять транспортные средства под деревьями и рядом с рекламными конструкциями, чтобы избежать повреждений.
МЧС также предупреждает о возможных осложнениях пожароопасной обстановки. Гражданам настоятельно рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы минимизировать риски возгораний.
Если вы стали свидетелем происшествия или нуждаетесь в помощи, необходимо незамедлительно обратиться в пожарно-спасательную службу по номеру «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».
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