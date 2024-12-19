Ковочный пресс УЗТМ предлагают сделать памятником

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Эксперты Свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры направили в Управление государственной охраны объектов культурного наследия заключение о включении ковочного пресса Уральского завода тяжёлого машиностроения в реестр памятников истории и культуры. Пресс с усилием 10 000 тонн, расположенный на территории кузнечно-прессового цеха завода, признан ими значимым не только с точки зрения инженерного искусства, но и исторического наследия.Гигантский пресс УЗТМ играл ключевую роль в индустриализации Советского Союза и стал символом вклада завода в победу в Великой Отечественной войне. Его создание и эксплуатация связаны с трудовыми подвигами строителей, инженеров и рабочих завода, которые использовали новаторские методы и не жалели усилий для достижения поставленных целей. Пресс также имеет мемориальную ценность: он символизирует героический труд и технологическое превосходство того времени. Интересно, что уже в 1960-е годы пресс стал визитной карточкой завода, и его уменьшенные копии в виде сувениров вручались гостям предприятия.Решение о включении пресса в реестр объектов культурного наследия должно быть принято до 28 февраля 2025 года. Заявление об этом подала известная в городе активистка Ольга Беляева.