Альпака Шарлотка и Авито учат пользователей безопасности

«Нам важно доносить правила онлайн-безопасности до нашей аудитории в легкой и понятной форме, чтобы они лучше запоминались пользователями и помогали им избегать рисков, с которыми они могут встретиться в интернете. Именно поэтому мы решили выпустить обучающие видео в формате скетчей с популярным блогером, который вместе с очаровательной подопечной Авито из Ленинградского зоопарка обыгрывает разные ситуации и показывает возможности платформы», — говорит о проекте руководитель отдела бренд-коммуникаций Авито Анна Китайкина.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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