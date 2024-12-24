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Альпака Шарлотка и Авито учат пользователей безопасности
Фото: Авито
Авито запустил новую образовательную кампанию о безопасных сделках в интернете, а главной звездой этого проекта стала альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка. Компанию милому животному составил популярный блогер Тоша Че. В формате коротких видео они вместе рассказывают зрителям о правилах и инструментах, которые помогают избежать рисков при покупках онлайн.
Видеоролики охватывают основные аспекты безопасных онлайн-сделок: как выбирать надёжного продавца, на что обращать внимание при оплате и доставке, а также почему важно подтверждать подлинность профиля. Авито предлагает множество инструментов для защиты пользователей: проверку профилей, рейтинги и отзывы, «безопасные сделки», а также защищённые мессенджеры и онлайн-звонки. Такой подход делает покупки на платформе проще и безопаснее. Видео можно найти в официальных группах Авито в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram, а также на страницах блогера.
Шарлотка — трёхлетняя альпака, проживающая в Ленинградском зоопарке. Её игривый характер и тяга к общению сделали её любимицей публики. Она обожает одуванчики, свежую траву и водные процедуры, но прикосновения без разрешения ей не по душе. С 2021 года Шарлотка находится под опекой Авито, а участие в новой кампании стало ещё одним поводом для её популярности.
Видеоролики охватывают основные аспекты безопасных онлайн-сделок: как выбирать надёжного продавца, на что обращать внимание при оплате и доставке, а также почему важно подтверждать подлинность профиля. Авито предлагает множество инструментов для защиты пользователей: проверку профилей, рейтинги и отзывы, «безопасные сделки», а также защищённые мессенджеры и онлайн-звонки. Такой подход делает покупки на платформе проще и безопаснее. Видео можно найти в официальных группах Авито в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram, а также на страницах блогера.
«Нам важно доносить правила онлайн-безопасности до нашей аудитории в легкой и понятной форме, чтобы они лучше запоминались пользователями и помогали им избегать рисков, с которыми они могут встретиться в интернете. Именно поэтому мы решили выпустить обучающие видео в формате скетчей с популярным блогером, который вместе с очаровательной подопечной Авито из Ленинградского зоопарка обыгрывает разные ситуации и показывает возможности платформы», — говорит о проекте руководитель отдела бренд-коммуникаций Авито Анна Китайкина.
Шарлотка — трёхлетняя альпака, проживающая в Ленинградском зоопарке. Её игривый характер и тяга к общению сделали её любимицей публики. Она обожает одуванчики, свежую траву и водные процедуры, но прикосновения без разрешения ей не по душе. С 2021 года Шарлотка находится под опекой Авито, а участие в новой кампании стало ещё одним поводом для её популярности.
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