В Екатеринбурге перекроют перекресток улиц Серафимы Дерябиной и Объездной

20:54 | 16.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице из-за строительства транспортной развязки до 30 сентября будут перекрывать перекрёсток улиц Серафимы Дерябиной и Объездной.



Водители не смогут ездить по участку с 22:00 до 6:00 с понедельника по четверг и с 22:00 пятницы до 6:00 понедельника.



Также в Екатеринбурге с 17 августа по 5 сентября будет закрыт перекрёсток Фрезеровщиков и Старых Большевиков. На этом участке будут проводиться работы по строительству трамвайной линии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»