К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге на постройку дорог потратят почти 3 млрд рублей

18:29 | 29.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

К Универсиаде, которая пройдёт в уральской столице в 2023 году, на строительство дорог планируется потратить более чем 2,9 млрд рублей.



Как рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, такое решение было принято во время обсуждения подготовки к Всемирной летней Универсиаде с главой Минтранса Евгением Дитрихом. Сейчас власти обсуждают возможности, связанные с привлечением средств на проведение работ.



Кроме того, Куйвашев во время встречи с министром обсудил строительство ЕКАДА. Губернатор отметил, что кольцевая дорога позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть города, что положительно повлияет на экологию и сократит транспортные издержки.



Напомним, решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге приняли 2 июля в итальянском Неаполе.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»