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14:07 | 26.07.2019

Фото: ura.news

Мэрии Екатеринбурга запретят сносить ларьки

Владельцы нестационарных торговых точек могут спать спокойно еще три года. Проект поправок к постановлению правительства Свердловской области №164-ПП, на основании которого власти уральской столицы едва не ликвидировали все законно стоящие ларьки, подготовило МУГИСО.

Поправки касаются сроков заключения контрактов без проведения торгов. Согласно проекту нормативно-правового акта, предприниматели, имеющие действующий договор с мэрией и исправно платящие налоги, могут рассчитывать на его перезаключение без торгов сроком на три года, а не на один, как изначально прописывалось в документе. Без торгов будет продлена жизнь и тем ларькам, которые не имеют договоров, но стоят на разрешенных местах и добросовестно вносят плату в казну.

При этом первоначальный срок подачи заявления от предпринимателей - шесть месяцев с даты утверждения постановления (14 марта 2019 года) – продлен на три месяца. То есть, если ранее бизнесменов торопили подписать договор до середины сентября, то теперь они могут сделать это до середины декабря 2019 года.

Напомним, что Александр Высокинский с момента назначения на должность мэра решил бороться с киосками. Сначала его идеи предприниматели никак не восприняли, но после выхода постановления испугались сильно.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

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