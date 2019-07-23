Мэрии Екатеринбурга запретят сносить ларьки

14:07 | 26.07.2019

Фото: ura.news

Владельцы нестационарных торговых точек могут спать спокойно еще три года. Проект поправок к постановлению правительства Свердловской области №164-ПП, на основании которого власти уральской столицы едва не ликвидировали все законно стоящие ларьки, подготовило МУГИСО.



Поправки касаются сроков заключения контрактов без проведения торгов. Согласно проекту нормативно-правового акта, предприниматели, имеющие действующий договор с мэрией и исправно платящие налоги, могут рассчитывать на его перезаключение без торгов сроком на три года, а не на один, как изначально прописывалось в документе. Без торгов будет продлена жизнь и тем ларькам, которые не имеют договоров, но стоят на разрешенных местах и добросовестно вносят плату в казну.



При этом первоначальный срок подачи заявления от предпринимателей - шесть месяцев с даты утверждения постановления (14 марта 2019 года) – продлен на три месяца. То есть, если ранее бизнесменов торопили подписать договор до середины сентября, то теперь они могут сделать это до середины декабря 2019 года.



Напомним, что Александр Высокинский с момента назначения на должность мэра решил бороться с киосками. Сначала его идеи предприниматели никак не восприняли, но после выхода постановления испугались сильно.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»