В Заречном вынесли приговор бывшей сотруднице ГИБДД, обвиняемой в получении взятки и мошенничестве

01:22 | 24.07.2019

В Заречном районном суде Свердловской области вынесли приговор в отношении Алеси Ибакаевой – бывшего старшего инспектора исполнения административного законодательства ОГИБДД МО МВД России «Заречный». Капитан полиции обвинялась по двум эпизодам мошенничества (ч. 3 ст.159 УК РФ), служебном подлоге (ч.1 ст. 292 УК РФ) и получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ).



Ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой наказания до исполнения приговора до дня достижения её ребенком 14 лет с назначением штрафа в размере 100 тысяч рублей.



Обвинительное заключение по уголовному делу утверждал Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев.



Противоправные действия Ибакаевой выявили и пресекли сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.



В сентябре 2018 года был осужден коллега Ибакаевой, инспектор ДПС Заречного Исаков Е. Ю. Приговором Заречного районного суда он признан виновным в совершении служебного подлога, а также мошенничества в сфере страхования. С учетом признания вины, явки с повинной и раскаяния, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 190 тысяч рублей.

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