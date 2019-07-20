Полицейские Свердловской области закончили расследование дела по факту угона

19:08 | 22.07.2019

Фото: tourdom.ru

В Новой Ляле полицейские закончили расследование уголовного дела по факту угона. Как рассказали в МО МВД «Новолялинский», 43-летнему подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.



Как уточнили в МВД, расследование дела началось после того как полицейские попытались задержать автомобиль ВАЗ-2115 около автозаправочной станции. Когда машина остановилась, водителю и пассажирам удалось быстро скрыться с места, а полицейские, установив владельца автомобиля и связавшись с ним поняли, что имеют дело с угоном.



Оказалось, хозяин является директором лесоперерабатывающей компании, а автомобиль использует как служебный. Он оставил транспортное средство техническому директору, а тот в свою очередь доверил машину вместе с топливной картой одному из рабочих. В итоге бригада рабочих вместе с компанией знакомых всю ночь каталась на автомобиле, распивая алкоголь. За рулём, как выяснилось, находился мужчина, у которого права на управление транспортным средством не было.



Позже полицейским удалось задержать подозреваемого в угоне. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Материалы дела уже переданы в суд.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»