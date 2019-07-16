Отряд «Лиза Алерт» объявил сбор на поиск: в Екатеринбурге пропала бабушка

13:01 | 20.07.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге в посёлке Северка пропала 71-летняя Бороздина Раиса Ивановна. С 18 июля местонахождение бабушки неизвестно. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, тёмно-русые вьющиеся волосы. В день исчезновения была одета в светло-бежевую кофту, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные кроссовки на толстой светлой подошве.



Отряд «Лиза Алерт» сегодня начал поиск. Координаты штаба: пос. Северка, ул. Железнодорожников, 5а (станция Северка СвЖД). Форма одежды: пригодная для поиска в лесу. С собой: горячий чай, перекус, скотч, фонари, сменная одежда.



Если вы видели Бороздину Раису Ивановну, владеете информацией о её примерном местонахождении или хотите принять участие в поиске - сообщите об этом инфоргу поиска Катерине по номеру телефона +7 996 182 52 03.