В Новоуральске полиция задержала 18-летнего свердловчанина, подозреваемого в краже аккумуляторов

18:58 | 18.07.2019

Фото: МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский».

Полицейские Новоуральска задержали подозреваемого в хищении аккумуляторов, об этом сообщили в МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский».



На пропавшие аккумуляторы пожаловались двое жителей деревни Пальники. У одного из пострадавших был украден аккумулятор с автомобиля стоимостью 1 500 рублей, а у другого пропал аккумулятор стоимостью 6 500 рублей с трактора.



Позже полиции удалось задержать 18-летнего свердловчанина, в гараже которого обнаружили краденные аккумуляторы. Отмечается, что ранее молодой человек стоял на учёте в отделении по делам несовершеннолетних за кражу.



В отношении свердловчанина возбуждено два уголовных дела части 1 и части 2 статье 158 УК Российской Федерации «Кража».

