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18:31 | 18.07.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге 19 июля пройдёт первенство по парусному спорту
Как рассказали в пресс-службе городской Администрации, всего в гонке примут участие 16 экипажей из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тольятти, Саратова, Самары, Омска, Миасса и Челябинска. Победителям предстоит состязаться в мировом юниорском первенстве, которое также пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 18 августа.
Стоит отметить, что также завтра в 19 часов в губернском яхт-клубе «Коматек» пройдёт торжественная церемония открытия соревнований.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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