В Екатеринбурге 19 июля пройдёт первенство по парусному спорту

18:31 | 18.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Завтра, 19 июля, в акватории Верх-Исетского пруда столицы Урала в 10:00 стартует первенство России по парусному спорту в матчевых гонках среди юниоров. Соревнования завершатся 21 июля.



Как рассказали в пресс-службе городской Администрации, всего в гонке примут участие 16 экипажей из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тольятти, Саратова, Самары, Омска, Миасса и Челябинска. Победителям предстоит состязаться в мировом юниорском первенстве, которое также пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 18 августа.



Стоит отметить, что также завтра в 19 часов в губернском яхт-клубе «Коматек» пройдёт торжественная церемония открытия соревнований.