В Екатеринбурге появится три новых ярмарки

18:08 | 18.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице с 1 августа начнут работать три новых ярмарочных площадки, соответствующее постановление подписал мэр города Александр Высокинский.



Ярмарки, на каждой из которых предусмотрено до 70 торговых мест, откроются по адресам Грибоедова, 13, Академика Бардина, 21 и на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской (вблизи дома № 29 на улице Волгоградской). Горожане смогут посещать их с четверга по воскресенье с 08:00 до 20:00. Отмечается, что в ярмарках смогут принять участие и горожане со своим урожаем, им будут предусмотрены отдельные места.



Добавим, на сегодняшний день в столице Урала работает пять ярмарок.