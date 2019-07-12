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19:34 | 15.07.2019

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали мужчину, организовавшего в частном доме нарколабораторию

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию в частном доме. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, за такое преступление злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанный проживал по адресу Библиотечная, 38. Во время задержания оперативники обнаружили более 350 грамм подозрительного вещества. Позже выяснилось, что это вещество является наркотиком синтетического происхождения – метилэфедроном. Кроме того, в доме полицейские также обнаружили компоненты для изготовления наркотика.

По словам задержанного, он приехал в Екатеринбург из Красноярского края в конце апреля и стал заниматься производством наркотиков и распространять их через «закладки». Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). До решения суда мужчина будет находиться под стражей.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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