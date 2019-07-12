В Екатеринбурге простятся с убитым Камчыбеком Каримовым

12:12 | 14.07.2019

Фото: Е1

Сегодня, 14 июля, в Екатеринбурге помянут застреленного Камчыбека Каримова. Представители киргизской диаспоры встретятся в кафе в районе рынка «Таганский ряд» и прочтут священный Коран.



Бизнесмена Камчыбека Каримова застрелили во дворе своего дома на Калинина, 22 2 июля. На него напали трое неизвестных, один из них ожидал Каримова у въезда во двор, двое других ждали в автомобиле Volkswagen Touareg. С собой у бизнесмена был пакет с крупной суммой денег. Он пытался убежать, однако злоумышленники выстрелили ему в ногу, а затем в живот, забрали часть денег и скрылись. Врачам спасти Каримова не удалось.

