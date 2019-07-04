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18:16 | 8.07.2019

Фото: ru.sputnik.kg

В Нижних Сергах полиция задержала пьяного свердловчнина, подозреваемого в угоне автомобиля своей знакомой

Сотрудники полиции в Нижних Сергах задержали пьяного мужчину, подозреваемого в угоне транспортного средства. В МО МВД «Нижнесергинский» рассказали, что мужчина решил покататься на автомобиле, когда был у потерпевшей в гостях.

В день происшествия свердловчанка пригласила в гости к себе на дачу знакомых. После того как она сходила в баню подкинуть дрова, обнаружила что её автомобиля Фольксваген Поло нет на месте. Она в испуге позвонила своей подруге, а та рассказала о случившемся полицейским.

Сотрудникам полиции удалось обнаружить автомобиль на автозаправочной станции. Оказалось, что за рулём был знакомый потерпевшей, в этот день он был в числе приглашённых гостей. Когда мужчина вышел покурить во двор и увидел автомобиль с ключами в замке зажигания, решил покататься.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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