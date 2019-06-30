Стали известны новые подробности убийства на Уралмаше

18:48 | 2.07.2019

Фото: E1.RU

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Калинина, 22 двумя выстрелами из огнестрельного оружия был убит мужчина.



Как только что стало известно «Вечерним ведомостям» из собственных источников, убитый, по национальности киргиз, являлся гражданином России. По предварительной информации имел отношение к торговле фруктами. В сумке, которая была обнаружена рядом с убитым, находилось порядка 20 миллионов рублей. Судя по всему, первоначально преступники планировали ограбление, но что-то пошло не так, убитый явно не желал расставаться с сумкой, оказал сопротивление, завязалась потасовка. В результате прозвучали выстрелы, после чего нападавшие быстро скрылись, оставив сумку с деньгами на месте преступления.



В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, ведётся розыск и опрос свидетелей, просматриваются записи с камер видеонаблюдения.