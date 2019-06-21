В Екатеринбурге ремонт дорог затронет еще две улицы

17:05 | 25.06.2019

Фото: znak.com

В Екатеринбурге на ремонт дорог закроют еще две улицы: Рассветную в Кировском районе и улицу Победы.



Участок улицы Рассветная от дома №11 до дома №13д будет закрыт до 30 июня в связи с ремонтными работами. А на перекрестке улиц Победа и Индустрии с 23:00 5 июля до 06:00 8 июля пройдет ремонт трамвайных путей, из-за чего на этом участке перекроют и автомобильное движение.



В связи с ремонтом дорог в те же даты закроют движение трамваев, идущих по маршрутам № 7, 8, 22 и 24 по улице Победы от остановки «Кузнецова» до остановки «Лукиных» в обоих направлениях.