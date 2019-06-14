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19:47 | 17.06.2019
Фото: Правда УрФО
Экс-главу Свердловской железной дороги Алексея Миронова нашли застреленным в коттедже на Рублёвке
Напомним, бывшего главу СвЖД Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 года. Его обвиняли в получении взятки от руководителя ООО «Строй Тикс» Евгения Савранина, который, по версии следствия, оплатил дизайн-проект частного коттеджа Миронова на 725 тыс. рублей. Следствие решило, что эти деньги были заплачены за покровительство при распределении контрактов РЖД.
В отношении Миронова были возбуждены уголовные дела по статьям «получение должностным лицом взятки» и «злоупотребление служебными полномочиями». Свою вину Миронов не отрицал.
8 февраля арест Миронова был продлен до 13 июня. 18 февраля главу СвЖД отправили под домашний арест. Позже экс-начальника освободили и от домашнего ареста под залог в 5 миллионов рублей, которые он должен был выплатить до 21 июня.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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