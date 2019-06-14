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19:47 | 17.06.2019

Фото: Правда УрФО

Экс-главу Свердловской железной дороги Алексея Миронова нашли застреленным в коттедже на Рублёвке

В Москве в своём коттедже на Рублёвке найден застреленным бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов. Тело обнаружила жена экс-начальника.

Напомним, бывшего главу СвЖД Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 года. Его обвиняли в получении взятки от руководителя ООО «Строй Тикс» Евгения Савранина, который, по версии следствия, оплатил дизайн-проект частного коттеджа Миронова на 725 тыс. рублей. Следствие решило, что эти деньги были заплачены за покровительство при распределении контрактов РЖД.

В отношении Миронова были возбуждены уголовные дела по статьям «получение должностным лицом взятки» и «злоупотребление служебными полномочиями». Свою вину Миронов не отрицал.

8 февраля арест Миронова был продлен до 13 июня. 18 февраля главу СвЖД отправили под домашний арест. Позже экс-начальника освободили и от домашнего ареста под залог в 5 миллионов рублей, которые он должен был выплатить до 21 июня.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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