Новости дня
17:00 | 16.06.2019
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Пропала полтора месяца назад: в Екатеринбурге разыскивают 28-летнюю девушку
Приметы: рост 165 см., худощавого телосложения, чёрные волосы (длина до плеч), карие глаза. В момент исчезновения была одета в чёрную кожаную куртку с рыжим мехом, чёрные брюки.
Если вы видели Ларису Мочалову или владеете информацией о её примерном местонахождении - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8-950-193-77-39, Анна.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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