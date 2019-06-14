Пропала полтора месяца назад: в Екатеринбурге разыскивают 28-летнюю девушку

17:00 | 16.06.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропала 28-летняя Мочалова Лариса Юрьевна. Местонахождение женщины неизвестно уже полтора месяца - последний раз она выходила на связь 24 апреля. Может находиться в Тюмени.



Приметы: рост 165 см., худощавого телосложения, чёрные волосы (длина до плеч), карие глаза. В момент исчезновения была одета в чёрную кожаную куртку с рыжим мехом, чёрные брюки.



Если вы видели Ларису Мочалову или владеете информацией о её примерном местонахождении - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8-950-193-77-39, Анна.