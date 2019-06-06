В Екатеринбурге в результате ДТП водитель мотоцикла впал в кому

Сегодня утром, около 06:30, в Екатеринбурге на улице Егоршинский подход возле дома №88 водитель мотоцикла влетел в барьерное ограждение. От сильного удара мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и впал в кому.Как сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу, 41-летний водитель мотоцикла двигался в сторону улицы Малышева. С полученными травмами на машине реанимации его доставили в городскую клиническую больницу №23.В результате аварии передняя часть мотоцикла получила повреждения. Шлем водителя переломился.