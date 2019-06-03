Екатеринбургский аэропорт не смог принять пять самолётов из-за сложных метеоусловий

19:37 | 5.06.2019

Фото: cryptocoinnews.online

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня, 5 июня, не смогли приземлиться пять самолётов из-за сложных метеоусловий, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.



Авиасудна пришлось отправить на запасные аэродромы. Так, авиалайнер, летевший из Тбилиси, приземлился в Тюмени. Остальные 4 самолёта (из Симферополя, Краснодара и Москвы) отправили в Пермь. Кроме того, был задержан рейс из Екатеринбурга в Сочи, вылет перенесли на 7 часов.



Как отметили в пресс-службе в Кольцово, с пассажирами самолётов работают представители авиакомпаний.