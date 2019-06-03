В свердловских детских лагерях выявлено 857 нарушений пожарной безопасности

10:41 | 5.06.2019

Фото: Главное управление МЧС России по Свердловской области

Во время проверки пожарной безопасности в свердловских детских загородных лагерях выявили 857 нарушений.



Нарушений, которые могли бы вызвать угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников, нет. Об этом проинформировал заместитель главного госинспектора Свердловской области по пожарному надзору Максим Пинчугов. Органы власти и прокуратура уже проинформированы о всех недоработках, а к административной ответственности привлечено 121 должностное лицо.



В Свердловской области будут открыты 1267 детских оздоровительных лагерей. В три лагеря уже приехали дети и подростки. Стоит заметить, что 37 из этих лагерей находятся дальше положенного от пожарных частей. В связи с этим пресс-служба МЧС заверила, что будут выставлены временные посты добровольных пожарно-спасательных формирований для своевременного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.



Открывать пляжи в лагерях не планируют. Однако 71 детское учреждение находится рядом с водоемами, из-за чего с сотрудниками и отдыхающими проведут занятия о правилах поведения вблизи водоемов.