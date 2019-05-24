В Екатеринбурге подготовили заявочную книгу на Универсиаду-2023

18:34 | 28.05.2019

Фото: news.myseldon.com

Уральская столица подготовила и сдала заявочную книгу Универсиады-2023. Как сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram, документ сдан и принят без единого замечания.



Куйвашев особо отметил, что мероприятие даст импульс развитию города.



Напомним, что для подготовки Екатеринбурга к Универсиаде планируется построить десятки спортивных объектов, а также улучшить инфраструктуру.