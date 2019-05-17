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22:08 | 21.05.2019
Фото: topspb.tv
Суд отклонил апелляции восьмерых арестованных участников акций против строительства храма на месте сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге
Апелляции рассматривались сегодня, 21 мая. Следует отметить, ранее арестованным активистам суд вынес приговор в виде административных арестов на сроки от 5 до 15 суток. Все решения остались без изменения.
Напомним, акции против строительства храма на месте сквера у Драмтеатра начали проходить в Екатеринбурге 13 мая. В ходе протестов были арестованы 33 участника.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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