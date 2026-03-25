Суд обязал власти Карпинска переселить женщину из аварийного жилья в безопасное
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Карпинский городской суд обязал местную администрацию предоставить женщине, живущей в аварийном доме, безопасное жильё.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс‑службе судов Свердловской области, степень износа дома, в котором живёт женщина, составляет 73%.
«В помещениях разрушены перегородки, прогибаются перекрытия, полы и лестницы находятся в аварийном состоянии. Стены и пол в квартире женщины и в подъездах намокают, покрыты плесенью. Жить в таких условиях – значит ежедневно рисковать здоровьем»,
– подчеркнули в пресс-службе.
В сентябре 2024 года дом был признан аварийным, но срок его расселения был установлен до 31 декабря 2031 года, что нарушает право женщины на безопасность.
Суд признал постановление администрации в части срока расселения незаконным и обязал чиновников в течение месяца изменить срок на разумный. Отдельно судья отметил, что по договору социального найма женщине должно быть предоставлено равнозначное благоустроенное жильё, отвечающее санитарным и техническим требованиям.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
