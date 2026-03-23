Возрастное ограничение 18+
Самолёт вернулся в Екатеринбург после вылета в Самару
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Самолёт авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Самару, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. В связи с этим транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл сегодня во время выполнения рейса UT-281. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт Екатеринбурга после обнаружения технической неисправности. Посадка в аэропорту Кольцово прошла в штатном режиме в 12.18.
Согласно данным онлайн-табло, после проверки самолёт вылетел повторно в 14.42.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
23 марта 2026
