Для уральских студентов запустили ИИ для учёбы и генерации изображений





– сказал Андрей Елизаров. «В области уже проводятся пилотные проекты по интеграции ИИ в образовательный процесс с целью повышения эффективности обучения. Специалисты подчёркивают, что важно сохранять баланс между использованием технологий и развитием критического мышления. Поэтому мы создали в рамках тарифа РИИЛ сервисы, которые помогут школьникам и студентам развивать необходимые навыки без дополнительных усилий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Урале заработали ИИ‑ассистенты для помощи в учёбе и генерации изображений – ИИ‑Ментор и ИИ‑Генератор.Как рассказали в цифровой экосистеме МТС, чат‑бот Ментор умеет не только обрабатывать текстовые запросы, но и работать с файлами. Так, например, если нужно сделать краткую сводку из документа, достаточно прикрепить к чату файл весом до 10 Мб и указать задачу – бот прочитает текст и ответит на запрос.Отмечается, что Ментор будет полезен для учёбы. Так, например, если студент пропустил лекцию, но получил конспект от одногруппника, он может загрузить документ в бота и попросить расширить конспект, добавив пояснения. По такому же принципу можно подготовиться к тесту или контрольной. Если есть страницы учебника или темы для предстоящей работы, ИИ‑Ментор сделает выжимку главных тезисов, на которые стоит обратить внимание, и объяснит их доступным языком.Генератору же достаточно нескольких предложений, чтобы сгенерировать картинку.По словам директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, согласно опросам, 74% учащихся в Екатеринбурге используют искусственный интеллект для учёбы, а половина из них обращается к нейросетям за помощью ежедневно.Подчёркивается, что сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьёзным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. Однако ИИ‑ассистент МТС может помочь лучше усвоить и структурировать материал.Отмечается, что ИИ‑Ментор и ИИ‑Генератор работают без ограничений на количество запросов с тарифом РИИЛ. Мероприятие для возрастной категории 18+