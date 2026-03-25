Россельхознадзор с помощью беспилотника нашёл хлам на складе в Режевском районе
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Накануне специалисты Россельхознадзора с помощью беспилотника обнаружили, что склад лесоперерабатывающего предприятия в Режевском районе захламлён отходами лесопиления и другими древесными остатками.
Как пояснили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, такие организации обязаны избавляться от древесных отходов, чтобы не допустить появления вредителей.
Нарушителю выдано предостережение. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как пояснили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, такие организации обязаны избавляться от древесных отходов, чтобы не допустить появления вредителей.
«Осуществление регулярной очистки мест складирования, переработки и отгрузки лесоматериалов от порубочных остатков, коры и других отходов лесопиления как "резерваторов" карантинных видов вредителей леса является требованием программы локализации очагов и ликвидации популяции карантинных вредителей»,
– подчеркнули в ведомстве.
Нарушителю выдано предостережение.
