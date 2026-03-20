Небольшой дождь и +19°C прогнозируют в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
По прогнозам Уральского гидрометцентра, в Свердловской области установится тёплая погода. В выходные ожидается до +19°C. Также синоптики обещают небольшой дождь на севере региона.
В субботу, 28 марта, в регионе на севере местами небольшой дождь, на юге преимущественно без осадков. Ночью +2...+7°C, в горах и низинах до -3°C; днём +14...+19°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +4...+6°C, днём +15...+17°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 29 марта, в Свердловской области преимущественно без осадков. Ночью +1...+6°C, в горах до -4°C; днём +11...+16°C, на севере +7...+12°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +3...+5°C, днём +13...+15°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 28 марта, в регионе на севере местами небольшой дождь, на юге преимущественно без осадков. Ночью +2...+7°C, в горах и низинах до -3°C; днём +14...+19°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +4...+6°C, днём +15...+17°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 29 марта, в Свердловской области преимущественно без осадков. Ночью +1...+6°C, в горах до -4°C; днём +11...+16°C, на севере +7...+12°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +3...+5°C, днём +13...+15°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
