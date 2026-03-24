У миграционного центра в Екатеринбурге полиция проверила около 400 человек
Фото: пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых
В Екатеринбурге у многофункционального центра на улице Кислородной прошла проверка иностранных граждан. Об этом Вечерним ведомостям сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В мероприятии участвовали сотрудники подразделений по вопросам миграции, участковые уполномоченные, ППС, сотрудники центра по противодействию экстремизму и следственного управления по Центральному военному округу.
Как сообщил Валерий Горелых, проверили около 400 человек. У них проверяли документы, а у получивших российское гражданство, постановку на воинский учет. В результате выявили 85 человек с нарушениями миграционного законодательства, также обнаружили троих граждан, которые не встали на воинский учет.
По словам Валерия Горелых, с начала года в Свердловской области выявили и выдворили более 900 человек, нарушивших миграционные правила. Сумма назначенных штрафов превысила 2 млн рублей.
Многофункциональный центр на Кислородной, 8 открыли, чтобы решить проблему постоянных очередей, давок и потасовок, которые наблюдались у предыдущего миграционного центра, на улице Сулимова. После открытия нового центра сообщения о скоплении людей у здания также появлялись несколько раз. В одном из случаев, по словам очевидцев, полицейский распылил перцовый баллончик.
Всех "хулиганов" вежливо сопроводили в специально приготовленные автобусы и доставили в территориальный отдел полиции, а оттуда в городской Центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшие дни судебные приставы проведут процедуру их выдворения за пределы РФ с последующим запретом въезда к нам на 5 лет,
— сообщил Горелых
