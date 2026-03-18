В Красноуфимске будут судить фермеров за хищение 21 миллиона рублей

15.41 Пятница, 27 марта 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Красноуфимске в суд передали уголовное дело против главы фермерского хозяйства и её бывшего супруга. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2023 году фермеры похитили более 21 миллиона рублей, выделенных в рамках госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса в качестве компенсации средств, якобы уплаченных подрядчику за строительство коровника. На деле коровник никто не строил. Обвиняемые отремонтировали старый коровник силами фермерского хозяйства, не выделяя на это дополнительные средства.

При этом, согласно результатам строительно‑технической экспертизы, коровник остался непригодным для безопасного использования, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Вину фермеры не признали.

Уголовное дело рассмотрит Красноуфимский районный суд.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
15:41 В Красноуфимске будут судить фермеров за хищение 21 миллиона рублей
15:05 Бизнесмена Василия Агафонова отправили под стражу в Екатеринбурге
14:09 Жительницу Новолялинского района отправили в колонию за издевательства над подопечными детьми
13:42 Мать-одиночка из Екатеринбурга стала курьером телефонных мошенников
12:53 Россельхознадзор с помощью беспилотника нашёл хлам на складе в Режевском районе
12:26 Эксперт Авито рассказал, как научные центры помогают бизнесу развивать технологии
12:08 Больше двух часов в Алапаевске тушили пилораму
11:39 В Первоуральске ищут 15-летнюю девочку в чёрных джинсах и куртке
11:16 Свердловский СК завершил дело о махинациях с жильём для сирот
10:13 В Свердловской области зарегистрировали первые в 2026 году укусы клещей
09:34 Порядка 90 тысяч нарушений ПДД зарегистрировали в Свердловской области за неделю
23:36 Серовская буянка с топором предстанет перед судом
21:05 На мастер-классе по нижнетагильской росписи познакомят с уральским наследием
20:21 Житель Новосибирска мошенничал в Екатеринбурге
19:47 На Свердловской железной дороге загудят локомотивы
19:16 Евгений Гонтмахер выступит в Ельцин-центр с посвящённой юбилею Гайдара лекцией
19:04 Екатеринбургского предпринимателя оштрафовали за организацию стоянки маломерных судов на Исети
17:23 Екатеринбуржца лишили прав из-за снега на номерах
16:58 55% уральцев делают онлайн-покупки на суммы свыше 30 тысяч
16:54 Екатеринбургскому ТРЦ «Парк Хаус» разрешили частично открыться
16:11 В Екатеринбурге в два раза выросли продажи оперативной памяти
15:26 Жителей Эльмаша и Уралмаша предупреждают об объявлениях мошенников
14:49 В Сысерти возбудили уголовное дело об истязании пациентов реабилитационного центра
13:50 В Красноуральске передали в суд дело об ограблении советского актёра Воскресенского
12:39 Из-за коров с поддельными документами в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
12:16 Каждый третий смартфон в Свердловской области работает в 5G
Все новости
