Возрастное ограничение 18+
В Красноуфимске будут судить фермеров за хищение 21 миллиона рублей
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Красноуфимске в суд передали уголовное дело против главы фермерского хозяйства и её бывшего супруга. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в 2023 году фермеры похитили более 21 миллиона рублей, выделенных в рамках госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса в качестве компенсации средств, якобы уплаченных подрядчику за строительство коровника. На деле коровник никто не строил. Обвиняемые отремонтировали старый коровник силами фермерского хозяйства, не выделяя на это дополнительные средства.
При этом, согласно результатам строительно‑технической экспертизы, коровник остался непригодным для безопасного использования, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Вину фермеры не признали.
Уголовное дело рассмотрит Красноуфимский районный суд.
Уголовное дело рассмотрит Красноуфимский районный суд.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию