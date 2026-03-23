В Екатеринбурге начинаются репетиции ко Дню Победы

14.45 Суббота, 28 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начнутся подготовки к параду Дня Победы. Первая тренировка механизированной колонны военной техники Екатеринбургского гарнизона запланирована на вторник, 31 марта, на улице 2-я Новосибирская.

В период с 09:00 до 14:00 будет временно прекращено движение на следующих участках:
— улица 2-я Новосибирская, от Палисадной до Окружной;
— улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
— улица Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной;
— улица Окраинная, от Палисадной до Эскадронной;
— улица Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Из-за временных перекрытий изменятся маршруты автобусов. С 09:00 до 14:00 движение организуют следующим образом:
– № 81 «17-я Мехколонна – Авангард», путь следования: Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Городская – Чемпионов – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева;
– № 77 «Ритейл-парк (Солнечный) – Высоцкого», путь следования: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – Шварца – Белинского – Малышева – Высоцкого;
– № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал», путь следования: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – Военная – Московская – Щорса – (обратно Циолковского) – 8 Марта;
– № 89 «УрФУ – Окраинная», укорочен до остановки «Дорожная». Путь следования: Мира – проспект Ленина – 8 Марта – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Самоцветный бульвар – Шварца – 8 Марта – Титова – Военная – Дорожная.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
