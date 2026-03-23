В Екатеринбурге начинаются репетиции ко Дню Победы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начнутся подготовки к параду Дня Победы. Первая тренировка механизированной колонны военной техники Екатеринбургского гарнизона запланирована на вторник, 31 марта, на улице 2-я Новосибирская.
В период с 09:00 до 14:00 будет временно прекращено движение на следующих участках:
— улица 2-я Новосибирская, от Палисадной до Окружной;
— улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
— улица Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной;
— улица Окраинная, от Палисадной до Эскадронной;
— улица Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.
Из-за временных перекрытий изменятся маршруты автобусов. С 09:00 до 14:00 движение организуют следующим образом:
– № 81 «17-я Мехколонна – Авангард», путь следования: Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Городская – Чемпионов – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева;
– № 77 «Ритейл-парк (Солнечный) – Высоцкого», путь следования: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – Шварца – Белинского – Малышева – Высоцкого;
– № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал», путь следования: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – Военная – Московская – Щорса – (обратно Циолковского) – 8 Марта;
– № 89 «УрФУ – Окраинная», укорочен до остановки «Дорожная». Путь следования: Мира – проспект Ленина – 8 Марта – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Самоцветный бульвар – Шварца – 8 Марта – Титова – Военная – Дорожная. Мероприятие для возрастной категории 18+
