В Екатеринбурге начинаются репетиции ко Дню Победы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге начнутся подготовки к параду Дня Победы. Первая тренировка механизированной колонны военной техники Екатеринбургского гарнизона запланирована на вторник, 31 марта, на улице 2-я Новосибирская.В период с 09:00 до 14:00 будет временно прекращено движение на следующих участках:— улица 2-я Новосибирская, от Палисадной до Окружной;— улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;— улица Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной;— улица Окраинная, от Палисадной до Эскадронной;— улица Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.Из-за временных перекрытий изменятся маршруты автобусов. С 09:00 до 14:00 движение организуют следующим образом:«17-я Мехколонна – Авангард», путь следования: Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Городская – Чемпионов – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева;«Ритейл-парк (Солнечный) – Высоцкого», путь следования: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – Шварца – Белинского – Малышева – Высоцкого;«Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал», путь следования: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – Военная – Московская – Щорса – (обратно Циолковского) – 8 Марта;«УрФУ – Окраинная», укорочен до остановки «Дорожная». Путь следования: Мира – проспект Ленина – 8 Марта – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Самоцветный бульвар – Шварца – 8 Марта – Титова – Военная – Дорожная. Мероприятие для возрастной категории 18+