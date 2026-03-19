Суд признал законным увольнение алапаевского экс-полицейского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Алапаевский городской суд отказал бывшему сотруднику межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский». Экс-полицейский надеялся восстановиться на службе.Истец, чья фамилия в материалах дела скрыта под буквой «М», требовал признать незаконными заключение служебной проверки и приказ об увольнении. Кроме того, он намеревался взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.Основанием для служебной проверки послужил бытовой конфликт стража порядка с соседкой, достигший пика 23 июля 2025 года. По данным следствия, в ходе ссоры мужчина оскорбил женщину и распылил в её сторону огнетушитель, причинив физические страдания.По итогам служебной проверки, проведённой начальником штаба МО МВД России «Алапаевский», в действиях «М» был выявлен проступок, несовместимый с требованиями к личным и нравственным качествам сотрудника внутренних дел. В ведомстве также обратили внимание на общественный резонанс инцидента и нанесение ущерба репутации полиции. На основании этого сотрудник был уволен.В удовлетворении исковых требований экс-полицейскому было отказано в полном объёме. При этом, судья отметил, что процедура увольнения проведена без нарушений, а собранные доказательства являются допустимыми и достаточными. Но в настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Истец вправе подать жалобу в вышестоящую инстанцию, если продолжает настаивать на своей правоте. Мероприятие для возрастной категории 18+