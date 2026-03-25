Работы московского художника можно будет увидеть в арт-галерее «ельцинского» небоскрёба

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Арт-галерее Ельцин Центра с первого апреля в Екатеринбурге будет работать персональная выставка Валерия Чтака. Экспозиция носит название «Андеграунд на втором этаже» и организована совместно с московской галереей «Синтакс».Творчество Валерия Чтака, умершего в позапрошлом году, неразрывно связано с московским акционизмом и андеграундом. При жизни он не был представлен в уральской столице масштабно. Его ироничная образная система, тем не менее, глубоко резонирует с местной художественной средой, — отмечают в Ельцин-центре. Работы Чтака безошибочно узнаваемы благодаря характерному приему совмещения изображения и текста на одной плоскости. Художник был известен как мастер емких метафор, описывающий искусство как «трудно ухватываемый момент». Интересно, что поверхностью для его работ служили не только холсты, но и гофрокартон, столешницы, стулья и даже чемодан.В экспозиции «Андеграунд на втором этаже» зрители увидят повторяющиеся персонажи и мотивы, создающие нелинейный нарратив. Выставленные работы были предоставлены семьёй художника и частными коллекционерами. Попасть на выставку можно по билету в арт-галерею. Возрастное ограничение — 12+. Мероприятие для возрастной категории 18+