Возрастное ограничение 18+
Жительницу Новолялинского района отправили в колонию за издевательства над подопечными детьми
Фото: Верхотурский районный суд
Верхотурский районный суд повторно рассмотрел уголовное дело жительницы Новолялинского района Инги Костюкович, обвиняемой в истязании подопечных детей, и вновь вынес обвинительный приговор.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, женщина на протяжении восьми лет – с сентября 2012 года по декабрь 2020 года – издевалась над пятерыми подопечными детьми, наказывая их таким образом за плохое поведение или невыполненные обязанности по дому.
Мероприятие для возрастной категории 18+
«Опекун таскала детей за волосы, кусала пальцы рук, наносила множественные удары по голове, телу и конечностям как руками, так и хозяйственными вениками, обувью, пластиковыми палками, вениками из крапивы, принуждала стоять на коленях, в том числе на горохе, со связанными руками, приседать длительное время с поднятыми руками, оставляла длительное время без еды, заставляя при этом на коленях наблюдать, как она употребляет пищу, в холодное время года выводила на снег и обливала холодной водой, принуждала спать на холодном полу, принуждала наносить каловые массы на лицо, высыпала на голову окурки и пепел, обливала мочой»,
– рассказали в пресс-службе.
«Также судом вынесены четыре частных постановления в адрес руководителей 2 школ, полиции и Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №14. Суд обратил внимание должностных лиц на недостатки в работе, которые способствовали совершению преступлений»,
– добавили в пресс-службе.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию