Жительницу Новолялинского района отправили в колонию за издевательства над подопечными детьми

14.09 Пятница, 27 марта 2026
Фото: Верхотурский районный суд
Верхотурский районный суд повторно рассмотрел уголовное дело жительницы Новолялинского района Инги Костюкович, обвиняемой в истязании подопечных детей, и вновь вынес обвинительный приговор.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, женщина на протяжении восьми лет – с сентября 2012 года по декабрь 2020 года – издевалась над пятерыми подопечными детьми, наказывая их таким образом за плохое поведение или невыполненные обязанности по дому.

«Опекун таскала детей за волосы, кусала пальцы рук, наносила множественные удары по голове, телу и конечностям как руками, так и хозяйственными вениками, обувью, пластиковыми палками, вениками из крапивы, принуждала стоять на коленях, в том числе на горохе, со связанными руками, приседать длительное время с поднятыми руками, оставляла длительное время без еды, заставляя при этом на коленях наблюдать, как она употребляет пищу, в холодное время года выводила на снег и обливала холодной водой, принуждала спать на холодном полу, принуждала наносить каловые массы на лицо, высыпала на голову окурки и пепел, обливала мочой»,

– рассказали в пресс-службе.


В результате у одного из опекаемых детей развилось психическое расстройство.

Свою вину подсудимая не признала, однако суду было достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора.

Инга Костюкович признана виновной в истязании двух несовершеннолетних детей (п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребёнка, повлёкшем психическое расстройство (п. п. «з, б» ч.2 ст. 111 УК РФ). Суд приговорил её к 8 годам колонии общего режима. Кроме того, с осуждённой в пользу потерпевших взыскана компенсация в размере 3,4 миллиона рублей. Приговор может быть обжалован.

Ранее аналогичный обвинительный приговор был отменён судом кассационной инстанции с возвращением уголовного дела прокурору для предъявления более тяжкого обвинения.

«Также судом вынесены четыре частных постановления в адрес руководителей 2 школ, полиции и Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №14. Суд обратил внимание должностных лиц на недостатки в работе, которые способствовали совершению преступлений»,

– добавили в пресс-службе.



Юлия Медведева © Вечерние ведомости
