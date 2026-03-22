На трассе Екатеринбург – Полевской введено реверсивное движение после ДТП
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На 35-м километре автодороги «Екатеринбург – Полевской» вблизи села Курганово временно ввели реверсивное движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, на участке произошло столкновение двух автомобилей — «Опель» и «Шевроле». Медицинские работники оказывают помощь четырём пострадавшим.
Инспекторы ДПС регулируют поток автомобилей, проводят процессуальные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.
