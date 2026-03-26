Улица Николая Коляды, «Преображенский» и бюст Ивана Устинова: новые топонимы Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге утвердили новые топонимы, сообщили в администрации города.Пешеходной части улицы Мира в Кировском районе присвоят название Аллея волонтеров. Парк в Верх-Исетском районе на пересечении улицы 8 Марта и проспекта Ленина, рядом с гимназией № 9, получит название Гимназический сквер.Парк в Академическом районе официально назовут «Преображенский», в честь народного имени, которое закрепилось среди жителей города.В микрорайоне «Академический – 2» Чкаловского района появится улица Николая Коляды. Драматург, актёр, режиссёр и создатель «Коляда-театра» в Екатеринбурге скончался 2 марта.Сквер в Кировском районе напротив здания Свердловской филармонии назовут в честь советского военного контрразведчика Ивана Устинова, участника Великой Отечественной войны. В зелёной зоне установят бюст генерал-лейтенанта. Мероприятие для возрастной категории 18+