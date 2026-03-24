Продажа вейпа подростку обошлась продавцу из Красноуральска в 100 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Мировой судья судебного участка № 1 Красноуральского судебного района назначил административный штраф в размере 100 тысяч рублей продавцу местного магазина. Основанием стала реализация никотиносодержащей продукции несовершеннолетней покупательнице.Как было установлено в судебном заседании, правонарушение произошло вечером 26 декабря прошлого года. Продавец, работавший в магазине «Hookah Robot», продал девочке 2008 года рождения одноразовую электронную систему доставки никотина «JoyStick Slim by Electron». При этом возраст покупательницы не смутил сотрудника торговой точки.Действующее законодательство прямо запрещает продажу такой продукции лицам, не достигшим 18 лет. Норма закреплена в пункте 1 статьи 20 Федерального закона № 15-ФЗ, регулирующего охрану здоровья граждан от последствий потребления табака и никотина. В связи с этим в отношении красноуральского продавца было возбуждено дело об административном правонарушении. В ходе судебного разбирательства продавец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.При назначении наказания суд учёл личность правонарушителя и его имущественное положение. В качестве смягчающих обстоятельств были приняты признание вины и раскаяние. Также были применены положения части 2.2 статьи 4.1 КоАП РФ, позволяющие при определенных условиях назначить штраф ниже низшего предела. В итоге сумма наказания составила 100 тысяч рублей.Решение суда на данный момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке. Мероприятие для возрастной категории 18+