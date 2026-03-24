Возрастное ограничение 18+

Продажа вейпа подростку обошлась продавцу из Красноуральска в 100 тысяч рублей

20.52 Пятница, 27 марта 2026
Фото: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Мировой судья судебного участка № 1 Красноуральского судебного района назначил административный штраф в размере 100 тысяч рублей продавцу местного магазина. Основанием стала реализация никотиносодержащей продукции несовершеннолетней покупательнице.

Как было установлено в судебном заседании, правонарушение произошло вечером 26 декабря прошлого года. Продавец, работавший в магазине «Hookah Robot», продал девочке 2008 года рождения одноразовую электронную систему доставки никотина «JoyStick Slim by Electron». При этом возраст покупательницы не смутил сотрудника торговой точки.

Действующее законодательство прямо запрещает продажу такой продукции лицам, не достигшим 18 лет. Норма закреплена в пункте 1 статьи 20 Федерального закона № 15-ФЗ, регулирующего охрану здоровья граждан от последствий потребления табака и никотина. В связи с этим в отношении красноуральского продавца было возбуждено дело об административном правонарушении. В ходе судебного разбирательства продавец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

При назначении наказания суд учёл личность правонарушителя и его имущественное положение. В качестве смягчающих обстоятельств были приняты признание вины и раскаяние. Также были применены положения части 2.2 статьи 4.1 КоАП РФ, позволяющие при определенных условиях назначить штраф ниже низшего предела. В итоге сумма наказания составила 100 тысяч рублей.

Решение суда на данный момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:16 Суд признал законным увольнение алапаевского экс-полицейского
20:52 Продажа вейпа подростку обошлась продавцу из Красноуральска в 100 тысяч рублей
20:32 Карту отравлений животных создали в Екатеринбурге
20:27 За год на СвЖД планируют отремонтировать 300 километров путей
19:45 Боле 200 операций по уникальной технологии провели в институте имени Чаклина
19:07 Вечером юмора для взрослых отметят День дурака в «Музее об ЭТОМ»
18:34 Работы московского художника можно будет увидеть в арт-галерее «ельцинского» небоскрёба
17:15 Небольшой дождь и +19°C прогнозируют в Свердловской области
17:02 Кольцовские таможенники не разрешили пассажиру улететь с самоваром
16:47 Суд обязал власти Карпинска переселить женщину из аварийного жилья в безопасное
16:30 Для уральских студентов запустили ИИ для учёбы и генерации изображений
15:41 В Красноуфимске будут судить фермеров за хищение 21 миллиона рублей
15:05 Бизнесмена Василия Агафонова отправили под стражу в Екатеринбурге
14:09 Жительницу Новолялинского района отправили в колонию за издевательства над подопечными детьми
13:42 Мать-одиночка из Екатеринбурга стала курьером телефонных мошенников
12:53 Россельхознадзор с помощью беспилотника нашёл хлам на складе в Режевском районе
12:26 Эксперт Авито рассказал, как научные центры помогают бизнесу развивать технологии
12:08 Больше двух часов в Алапаевске тушили пилораму
11:39 В Первоуральске ищут 15-летнюю девочку в чёрных джинсах и куртке
11:16 Свердловский СК завершил дело о махинациях с жильём для сирот
10:13 В Свердловской области зарегистрировали первые в 2026 году укусы клещей
09:34 Порядка 90 тысяч нарушений ПДД зарегистрировали в Свердловской области за неделю
23:36 Серовская буянка с топором предстанет перед судом
21:05 На мастер-классе по нижнетагильской росписи познакомят с уральским наследием
20:21 Житель Новосибирска мошенничал в Екатеринбурге
19:47 На Свердловской железной дороге загудят локомотивы
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:16 Суд признал законным увольнение алапаевского экс-полицейского
20:52 Продажа вейпа подростку обошлась продавцу из Красноуральска в 100 тысяч рублей
20:32 Карту отравлений животных создали в Екатеринбурге
20:27 За год на СвЖД планируют отремонтировать 300 километров путей
19:45 Боле 200 операций по уникальной технологии провели в институте имени Чаклина
19:07 Вечером юмора для взрослых отметят День дурака в «Музее об ЭТОМ»
18:34 Работы московского художника можно будет увидеть в арт-галерее «ельцинского» небоскрёба
17:15 Небольшой дождь и +19°C прогнозируют в Свердловской области
17:02 Кольцовские таможенники не разрешили пассажиру улететь с самоваром
16:47 Суд обязал власти Карпинска переселить женщину из аварийного жилья в безопасное
16:30 Для уральских студентов запустили ИИ для учёбы и генерации изображений
15:41 В Красноуфимске будут судить фермеров за хищение 21 миллиона рублей
15:05 Бизнесмена Василия Агафонова отправили под стражу в Екатеринбурге
14:09 Жительницу Новолялинского района отправили в колонию за издевательства над подопечными детьми
13:42 Мать-одиночка из Екатеринбурга стала курьером телефонных мошенников
12:53 Россельхознадзор с помощью беспилотника нашёл хлам на складе в Режевском районе
12:26 Эксперт Авито рассказал, как научные центры помогают бизнесу развивать технологии
12:08 Больше двух часов в Алапаевске тушили пилораму
11:39 В Первоуральске ищут 15-летнюю девочку в чёрных джинсах и куртке
11:16 Свердловский СК завершил дело о махинациях с жильём для сирот
10:13 В Свердловской области зарегистрировали первые в 2026 году укусы клещей
09:34 Порядка 90 тысяч нарушений ПДД зарегистрировали в Свердловской области за неделю
23:36 Серовская буянка с топором предстанет перед судом
21:05 На мастер-классе по нижнетагильской росписи познакомят с уральским наследием
20:21 Житель Новосибирска мошенничал в Екатеринбурге
19:47 На Свердловской железной дороге загудят локомотивы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK