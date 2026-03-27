В Екатеринбурге разыскивают 12-летнего мальчика

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге разыскивают 12-летнего Романа Куплевацкого, который пропал вчера, 27 марта. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».Приметы пропавшего: рост 148 см, тёмно-русые короткие волосы, серые глаза. В день исчезновения он был одет в чёрную толстовку с капюшоном, тёмно-серые джинсы, чёрные кроссовки, при себе была серая сумка.К розыску подключены сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Екатеринбургу.Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам 8 343 356-42-02, 112 или 102. Также можно обратиться на горячую линию поискового отряда «Прорыв» по номеру 8 900 044-02-20. Мероприятие для возрастной категории 18+