Боле 200 операций по уникальной технологии провели в институте имени Чаклина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Уральском институте травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина совершили настоящий прорыв в лечении переломов вокруг эндопротезов бедра. По сообщению интернет-ресурса «Здоровье уральцев», с помощью этой методики удалось буквально поднять на ноги уже более 200 пациентов.Переломы вокруг эндопротезов бедра считается одной из самых сложных проблем в современной ортопедии. Операции по замене суставов проводятся всё чаще, пациенты живут дольше, но костная ткань с возрастом ослабевает, и даже небольшая травма может привести к серьёзному осложнению. Раньше лечение таких переломов было долгим и травматичным: хирургам приходилось делать большие разрезы, что сопровождалось значительной кровопотерей и высокими рисками. Даже после успешной операции кость нередко не срасталась и повторное вмешательство требовалось почти каждому четвёртому пациенту.Уральские специалисты предложили решение, не имеющее аналогов в России, — технологию интрамедуллярного ретроградного остеосинтеза. Суть метода заключается в ювелирной точности и индивидуальном подходе к каждому пациенту. Перед операцией врачи планируют каждый шаг, опираясь на рентгеновские снимки, после чего для пациента изготавливают специальные стержни. Эти импланты надежно фиксируют протез, обеспечивая стабильность конструкции. Вмешательство проводится малоинвазивно: стержень вводится с обратной стороны, что позволяет пациенту практически сразу опираться на прооперированную ногу. Для восстановления анатомии созданы уникальные устройства, а для безопасного удаления старого цемента разработан специальный инструмент, который не повреждает костную ткань.Благодаря малотравматичному доступу сокращается время операции, минимизируется кровопотеря и значительно снижается риск послеоперационных осложнений. Пациенты быстрее активизируются, что особенно важно для людей пожилого возраста.Разработка уральских учёных уже получила признание в профессиональном сообществе и открывает новые возможности для лечения тяжелой категории больных. Внедрение подобных высокотехнологичных методов позволяет вернуть людям способность свободно передвигаться без длительного периода обездвиженности, — подчёркивают в областном министерстве здравоохранения. Мероприятие для возрастной категории 18+