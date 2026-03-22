В Свердловской области на водоеме спасли мужчину, при пожарах погибла женщина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки произошло одно происшествие на воде и восемь пожаров. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В Верхнем Тагиле на промышленном водоеме спасли мужчину 1947 года рождения. Его госпитализировали. В ведомстве напомнили, что в регионе закрыты все ледовые переправы и выходить на лед нельзя.Пять пожаров случились в жилых домах. Сотрудники МЧС спасли трех человек, один человек погиб.В деревне Поварня на улице Патрушева загорелся частный дом площадью 36 квадратных метров. Во время тушения пожарные нашли хозяйку без признаков жизни. Предварительно, пожар начался из-за курения.Еще один пожар произошел в Екатеринбурге на улице Бебеля. Загорелось имущество в квартире на десятом этаже шестнадцатиэтажного дома. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пожарные спасли трех человек. Огонь потушили за 23 минуты, на месте работали 17 человек и шесть единиц техники.По данным ведомства, проблемы с электрикой стали причиной пожаров в 12% случаев. Еще 25% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Мероприятие для возрастной категории 18+