В Свердловской области на водоеме спасли мужчину, при пожарах погибла женщина
Фото: МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области за сутки произошло одно происшествие на воде и восемь пожаров. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
В Верхнем Тагиле на промышленном водоеме спасли мужчину 1947 года рождения. Его госпитализировали. В ведомстве напомнили, что в регионе закрыты все ледовые переправы и выходить на лед нельзя.
Пять пожаров случились в жилых домах. Сотрудники МЧС спасли трех человек, один человек погиб.
В деревне Поварня на улице Патрушева загорелся частный дом площадью 36 квадратных метров. Во время тушения пожарные нашли хозяйку без признаков жизни. Предварительно, пожар начался из-за курения.
Еще один пожар произошел в Екатеринбурге на улице Бебеля. Загорелось имущество в квартире на десятом этаже шестнадцатиэтажного дома. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пожарные спасли трех человек. Огонь потушили за 23 минуты, на месте работали 17 человек и шесть единиц техники.
По данным ведомства, проблемы с электрикой стали причиной пожаров в 12% случаев. Еще 25% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнем.
В Верхнем Тагиле на промышленном водоеме спасли мужчину 1947 года рождения. Его госпитализировали. В ведомстве напомнили, что в регионе закрыты все ледовые переправы и выходить на лед нельзя.
Пять пожаров случились в жилых домах. Сотрудники МЧС спасли трех человек, один человек погиб.
В деревне Поварня на улице Патрушева загорелся частный дом площадью 36 квадратных метров. Во время тушения пожарные нашли хозяйку без признаков жизни. Предварительно, пожар начался из-за курения.
Еще один пожар произошел в Екатеринбурге на улице Бебеля. Загорелось имущество в квартире на десятом этаже шестнадцатиэтажного дома. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пожарные спасли трех человек. Огонь потушили за 23 минуты, на месте работали 17 человек и шесть единиц техники.
По данным ведомства, проблемы с электрикой стали причиной пожаров в 12% случаев. Еще 25% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнем.
