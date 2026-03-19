Бизнесмена Василия Агафонова отправили под стражу в Екатеринбурге
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу бизнесмена Василия Агафонова.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, его обвиняют в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) доли в уставном капитале ООО «База на Комсомольской» стоимостью более одного миллиона рублей.
По решению суда он останется под стражей до 24 мая 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
По данным Е1.ru, Василий Агафонов близок с другим бизнесменом Александром Горбуновым, который сейчас в международном розыске. Ему также вменяют вымогательство.
