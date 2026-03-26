Карту отравлений животных создали в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Интерактивная карта Екатеринбурга, на которой отмечены места, где во время прогулок травились собаки, появилась в Интернете. Она создана свердловским реготделением партии «Новые люди» совместно с общественной организацией PetСовет.
Карта доступна для всех желающих по адресу petsovetmap.ru. На ней можно самим отметить места, где были обнаружены яды или подозрительная еда, узнать точные места, куда лучше не ходить с питомцем. Создатели проекта заявляют, что карта позволит оперативно реагировать на потенциальную угрозу отравления животных.
Проблема отравления собак в последнее время остро встала в Екатеринбурге — в феврале ВВ писали о массовых отравлениях домашних питомцев после прогулок в самых разных районах города: на ВИЗе, Юго-Западе, в Пионерском, Парковом и на Эльмаше. Погибло по меньшей мере 11 собак. В начале марта стало известно о возбуждении уголовного дела — после того как из-за отравления собачьим ядом был госпитализирован человек.
