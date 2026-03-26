Возрастное ограничение 18+

Карту отравлений животных создали в Екатеринбурге

20.32 Пятница, 27 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Интерактивная карта Екатеринбурга, на которой отмечены места, где во время прогулок травились собаки, появилась в Интернете. Она создана свердловским реготделением партии «Новые люди» совместно с общественной организацией PetСовет.

Карта доступна для всех желающих по адресу petsovetmap.ru. На ней можно самим отметить места, где были обнаружены яды или подозрительная еда, узнать точные места, куда лучше не ходить с питомцем. Создатели проекта заявляют, что карта позволит оперативно реагировать на потенциальную угрозу отравления животных.

Проблема отравления собак в последнее время остро встала в Екатеринбурге — в феврале ВВ писали о массовых отравлениях домашних питомцев после прогулок в самых разных районах города: на ВИЗе, Юго-Западе, в Пионерском, Парковом и на Эльмаше. Погибло по меньшей мере 11 собак. В начале марта стало известно о возбуждении уголовного дела — после того как из-за отравления собачьим ядом был госпитализирован человек.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:16 Суд признал законным увольнение алапаевского экс-полицейского
20:52 Продажа вейпа подростку обошлась продавцу из Красноуральска в 100 тысяч рублей
20:32 Карту отравлений животных создали в Екатеринбурге
20:27 За год на СвЖД планируют отремонтировать 300 километров путей
19:45 Боле 200 операций по уникальной технологии провели в институте имени Чаклина
19:07 Вечером юмора для взрослых отметят День дурака в «Музее об ЭТОМ»
18:34 Работы московского художника можно будет увидеть в арт-галерее «ельцинского» небоскрёба
17:15 Небольшой дождь и +19°C прогнозируют в Свердловской области
17:02 Кольцовские таможенники не разрешили пассажиру улететь с самоваром
16:47 Суд обязал власти Карпинска переселить женщину из аварийного жилья в безопасное
16:30 Для уральских студентов запустили ИИ для учёбы и генерации изображений
15:41 В Красноуфимске будут судить фермеров за хищение 21 миллиона рублей
15:05 Бизнесмена Василия Агафонова отправили под стражу в Екатеринбурге
14:09 Жительницу Новолялинского района отправили в колонию за издевательства над подопечными детьми
13:42 Мать-одиночка из Екатеринбурга стала курьером телефонных мошенников
12:53 Россельхознадзор с помощью беспилотника нашёл хлам на складе в Режевском районе
12:26 Эксперт Авито рассказал, как научные центры помогают бизнесу развивать технологии
12:08 Больше двух часов в Алапаевске тушили пилораму
11:39 В Первоуральске ищут 15-летнюю девочку в чёрных джинсах и куртке
11:16 Свердловский СК завершил дело о махинациях с жильём для сирот
10:13 В Свердловской области зарегистрировали первые в 2026 году укусы клещей
09:34 Порядка 90 тысяч нарушений ПДД зарегистрировали в Свердловской области за неделю
23:36 Серовская буянка с топором предстанет перед судом
21:05 На мастер-классе по нижнетагильской росписи познакомят с уральским наследием
20:21 Житель Новосибирска мошенничал в Екатеринбурге
19:47 На Свердловской железной дороге загудят локомотивы
Все новости Свердловской области
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK