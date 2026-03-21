В Свердловской области полностью сняли ограничения на вывоз сырого молока

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области сняли ограничения на вывоз сырого молока, введённые 11 февраля. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.Ограничения были сняты после того, как ветеринарные врачи провели двухэтапную вакцинацию скота и обязательную диагностику во всех муниципалитетах, что позволило исключить заболевания животных.Ранее ограничения были введены после выявления единичного случая пастереллеза. В период действия запрета перерабатывающие предприятия региона увеличили приём сырья, а федеральные торговые сети расширили присутствие молочной продукции местных заводов на полках, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.