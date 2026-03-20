Мать-одиночка из Екатеринбурга стала курьером телефонных мошенников





– рассказали в полиции. «В обязанности входило забирать денежные средства и документы по определенным адресам и переводить через криптообменник на указанные счета. За один рабочий день женщине обещали 5 тысяч рублей плюс 0,2% от перечисленной суммы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 25‑летняя медсестра и мать‑одиночка по заданию мошенников забрала у обманутого пенсионера больше миллиона рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, потерпевший снял со счёта 1 096 000 рублей и по указанию звонивших передал эти деньги незнакомой женщине. Когда он понял, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Вскоре курьершу задержали.Задержанной оказалась местная жительница, которая одна воспитывает полуторагодовалого ребёнка. Она рассказала, что ей стало не хватать денег, и она стала искать подработку. На одном из сайтов она нашла объявление от «фирмы», которой требовался курьер.Девушка также призналась, что не знакомилась с сайтом компании, на которую ей предложили работать.Теперь на молодую мать возбудили уголовное дело по части 4 статьи 59 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В полиции подчеркивают, что если её вину докажут, ей придётся не только погашать свои старые долги, но и возмещать ущерб потерпевшим. Мероприятие для возрастной категории 18+