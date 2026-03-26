Вечером юмора для взрослых отметят День дурака в «Музее об ЭТОМ»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первого апреля, в День смеха (или День дурака по другой версии), екатеринбуржцев приглашают посмеяться «по-взрослому». «Музей об ЭТОМ» организует вечер сексуального юмора в честь неофициального праздника.Вечер будет носить название «COMEDY EROTICS». Мероприятие начнётся ровно в 19.00. Программа обещает быть насыщенной и неожиданной. Сначала ведущие устроят мини-шоу «Эти забавные игрушки», которое познакомит участников с самыми курьёзным разработкам в сфере секс-индустрии. Про эти причудливые изобретения для взрослых игр не только расскажут, но и покажут, как они работают.Главной частью вечера станет показ сборника 69 самых смешных и сексуальных рекламных роликов мира. Все видео тематически подобраны в жанре «убойного» сексуального юмора и переведены на русский язык. Сборник состоит из оригинальных режиссёрских и операторских находок, шокирующих слоганов и остроумных придумок талантливых рекламистов. Общая хронометраж просмотра составит более часа.Количество мест на мероприятие строго ограничено, поэтому позаботиться о билетах стоит заранее. Для записи на мероприятие можно воспользоваться номером телефона +7 (343) 346-71-96, а также мессенджерами WhatsApp и Telegram (номеру +7 922 1587895). Адрес «Музея об ЭТОМ»: Екатеринбург, улица Луначарского, 133. Мероприятие для возрастной категории 18+