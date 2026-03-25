Кольцовские таможенники не разрешили пассажиру улететь с самоваром

17.02 Пятница, 27 марта 2026
Фото: Уральское таможенное управление
У пассажира, улетавшего в Баку, изъяли самовар в Кольцово. Оказалось, что самовар старинный, и теперь пассажиру грозит штраф.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажир пояснил, что этот самовар — семейная ценность, передававшаяся из поколения в поколение. По его словам, последние годы самовар пылился в гараже дяди в Челябинске, пока тот не отдал его, чтобы родственники могли пить чай на родине.

Экспертиза показала, что самовару более 100 лет, его сделали на фабриках купцов братьев Шемариных, «поставщиков Двора Его Императорского Величества Шаха персидского».

«Весь самовар уставлен клеймами и некоторые из них еще можно прочитать: "франко-рус. выставка 1899 года С. Петербург", "за трудъ и успехъ", "Николай II имп. Самодер. Росс"»,

– рассказали таможенники.


Сейчас решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ (недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений на вывоз).

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
19:45 Боле 200 операций по уникальной технологии провели в институте имени Чаклина
19:07 Вечером юмора для взрослых отметят День дурака в «Музее об ЭТОМ»
18:34 Работы московского художника можно будет увидеть в арт-галерее «ельцинского» небоскрёба
17:15 Небольшой дождь и +19°C прогнозируют в Свердловской области
17:02 Кольцовские таможенники не разрешили пассажиру улететь с самоваром
16:47 Суд обязал власти Карпинска переселить женщину из аварийного жилья в безопасное
16:30 Для уральских студентов запустили ИИ для учёбы и генерации изображений
15:41 В Красноуфимске будут судить фермеров за хищение 21 миллиона рублей
15:05 Бизнесмена Василия Агафонова отправили под стражу в Екатеринбурге
14:09 Жительницу Новолялинского района отправили в колонию за издевательства над подопечными детьми
13:42 Мать-одиночка из Екатеринбурга стала курьером телефонных мошенников
12:53 Россельхознадзор с помощью беспилотника нашёл хлам на складе в Режевском районе
12:26 Эксперт Авито рассказал, как научные центры помогают бизнесу развивать технологии
12:08 Больше двух часов в Алапаевске тушили пилораму
11:39 В Первоуральске ищут 15-летнюю девочку в чёрных джинсах и куртке
11:16 Свердловский СК завершил дело о махинациях с жильём для сирот
10:13 В Свердловской области зарегистрировали первые в 2026 году укусы клещей
09:34 Порядка 90 тысяч нарушений ПДД зарегистрировали в Свердловской области за неделю
23:36 Серовская буянка с топором предстанет перед судом
21:05 На мастер-классе по нижнетагильской росписи познакомят с уральским наследием
20:21 Житель Новосибирска мошенничал в Екатеринбурге
19:47 На Свердловской железной дороге загудят локомотивы
19:16 Евгений Гонтмахер выступит в Ельцин-центр с посвящённой юбилею Гайдара лекцией
19:04 Екатеринбургского предпринимателя оштрафовали за организацию стоянки маломерных судов на Исети
17:23 Екатеринбуржца лишили прав из-за снега на номерах
16:58 55% уральцев делают онлайн-покупки на суммы свыше 30 тысяч
Все новости
