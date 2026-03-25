Кольцовские таможенники не разрешили пассажиру улететь с самоваром





– рассказали таможенники. «Весь самовар уставлен клеймами и некоторые из них еще можно прочитать: "франко-рус. выставка 1899 года С. Петербург", "за трудъ и успехъ", "Николай II имп. Самодер. Росс"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У пассажира, улетавшего в Баку, изъяли самовар в Кольцово. Оказалось, что самовар старинный, и теперь пассажиру грозит штраф.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажир пояснил, что этот самовар — семейная ценность, передававшаяся из поколения в поколение. По его словам, последние годы самовар пылился в гараже дяди в Челябинске, пока тот не отдал его, чтобы родственники могли пить чай на родине.Экспертиза показала, что самовару более 100 лет, его сделали на фабриках купцов братьев Шемариных, «поставщиков Двора Его Императорского Величества Шаха персидского».Сейчас решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ (недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений на вывоз). Мероприятие для возрастной категории 18+